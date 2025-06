Crollo dell’insegna in cima alla torre Generali indagini sulle cause | non c’era vento forse il troppo caldo?

Un episodio preoccupante scuote Milano: questa mattina, la torre Generali di City Life ha assistito al crollo dell’insegna posta in cima. Fortunatamente, nessuno si è fatto male e l’edificio è stato prontamente evacuato per sicurezza. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo inspiegabile incidente, escludendo il vento come possibile motivo e considerando il caldo intenso come possibile concausa. Le indagini proseguiranno per chiarire ogni dettaglio.

I Vigili del fuoco di Milano sono al lavoro sulla Torre Generali a City Life dove questa mattina si è verificato il crollo della scritta posta in cima. Per fortuna l’insegna rossa con il simbolo della compagnia assicuratrice è crollata verso l’interno della struttura. Per precauzione è stato comunque evacuato l’edificio e tutta l’area esterna . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

