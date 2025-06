Crolla l'insegna di Generali sulla cima del grattacielo in City Life a Milano | Abbiamo sentito un boato fortissimo

Un boato improvviso si è diffuso questa mattina a Milano, lasciando i passanti sgomenti e preoccupati. L'insegna rossa di Generali, posta in cima al grattacielo di City Life, è crollata, creando sconcerto tra gli abitanti della zona. Attualmente, le autorità stanno lavorando alla messa in sicurezza dell’edificio e delle persone presenti. La città si chiede cosa abbia causato questa scena impressionante: un incidente o qualcosa di più grave? Continua a leggere.

Alcuni passanti hanno segnalato a Fanpage.it di aver assistito al crollo dell'insegna rossa di Generali in cima al grattacielo in City Life a Milano. Il crollo è avvenuto alle prime ore di questa mattina, lunedì 30 giugno. Al momento, è in corso la messa in sicurezza della zona e dell'edifico con oltre 2000 dipendenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

