Crolla il solaio sull’appartamento degli studenti paura nella notte

Una notte di paura e incredulità a Bologna, dove il crollo di un solaio ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Alle prime luci dell’alba, gli abitanti si sono risvegliati tra macerie e spavento, mentre i soccorritori intervenivano tempestivamente. Un episodio che riaccende la preoccupazione sulla sicurezza degli immobili cittadini e sull’attenzione delle autorità. La vicenda si conclude con un appello: #SicurezzaPrimaDiTutto.

Prima uno scricchiolio, poi il boato e il caos. Nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l’una e mezza si è sfiorata la tragedia in centro. Così è crollata una parte del solaio al quinto piano dell’appartamento in via Irnerio 24. Il soffitto si è schiantato proprio sulla camera di una studentessa universitaria che, per pura casualità, in quel momento non dormiva nel proprio letto, altrimenti le conseguenze sarebbero state molto più drammatiche. Invece, solo tanta paura per gli altri quattro giovani coinquilini, anche loro iscritti all’università di Bologna, come fuori sede. Uno di essi si è svegliato di soprassalto ed è subito accorso nella stanza della vicina, poi prontamente ha allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto verso le due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it