Crolla gru operai precipitano dalla piattaforma

Un grave incidente sul lavoro scuote il settore edile: due operai sono caduti da una piattaforma autocarrata, con uno in condizioni critiche. La tragicità dell’accaduto solleva importanti interrogativi sulla sicurezza in quota e sulla prevenzione degli incidenti. Mentre le forze dell’ordine indagano per chiarire le cause, si rafforza la necessità di un impegno concreto per garantire ambienti di lavoro più sicuri e tutelare la vita di chi ogni giorno opera in altezza.

Due operai sono rimasti feriti, uno in modo grave, nel cedimento di una piattaforma autocarrata, ovvero un camion allestito con gru e piattaforma, che si trovava a un'altezza di oltre sei metri. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento non è chiaro se. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

