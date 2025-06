Croda Marcora ancora una frana | arrivano le telecamere per i monitoraggi e il protocollo di intervento unico

Una nuova frana dalla Croda Marcora mette in allerta San Vito di Cadore, mentre si preparano telecamere e un protocollo di intervento unico per garantire sicurezza e prevenzione. La montagna continua a scaricare, ma ora, con strumenti più efficaci, le autorità sono pronte a monitorare e intervenire tempestivamente, tutelando la comunità e preservando il prezioso patrimonio naturale delle Dolomiti. La sicurezza diventa una priorità assoluta in questo scenario di crescente instabilità .

SAN VITO DI CADORE (BELLUNO) - Nuova frana dalla Croda Marcora sopra a San Vito di Cadore alle 12 di lunedì 30 giugno. Da diversi giorni la montagna, del gruppo del Sorapis, sta scaricando. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Croda Marcora, ancora una frana: arrivano le telecamere per i monitoraggi e il protocollo di intervento unico

In questa notizia si parla di: croda - marcora - frana - arrivano

Frana sulla Croda Marcora: l'enorme crollo della montagna tra San Vito e Cortina. Soccorsi in arrivo - Una massa di roccia e detriti si è staccata improvvisamente dalla Croda Marcora, nel cuore delle Dolomiti ampezzane, creando un’immensa frana tra San Vito di Cadore e Cortina.

FRANA NELLE DOLOMITI, PAURA A SAN VITO DI CADORE Nuovo crollo per la Croda Marcora. #belluno #dolomiti #frana #crollo Vai su Facebook

Croda Marcora, ancora una frana: arrivano le telecamere per i monitoraggi e il protocollo di intervento unico; Nuova frana su Dolomiti, San Vito Cadore avvolto dalla polvere; Frana fra San Vito di Cadore e Cortina, crollo sulla Croda Marcora ricopre la vallata di polvere: il video.

Croda Marcora, ancora una frana: arrivano le telecamere per i monitoraggi e la cabina di regia per i protocolli di intervento - Già dopo la frana della notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno il Comune aveva aperto il Centro ... Da ilgazzettino.it

Frana sulla Croda Marcora: nube di polvere ricopre San Vito di Cadore, ma nessun danno - Nella notte un nuovo movimento franoso ha interessato la Croda Marcora, nelle Dolomiti bellunesi, provocando una vasta nube di polvere che ha ricoperto il paese di San Vito di Cadore, principale centr ... Scrive online-news.it