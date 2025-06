Croce Rossa in prima linea | Dedico la mia vita agli altri Dobbiamo ascoltare col cuore

Croce Rossa in prima linea: un impegno che nasce dal cuore, una dedizione senza confini. Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della Croce Rossa delle Marche, da oltre 25 anni si dedica con passione all’assistenza e al soccorso, testimoniando come il vero valore dell’associazionismo risieda nella capacità di ascoltare e aiutare chi è in difficoltà. La Croce Rossa, la più grande organizzazione mondiale, continua a essere un faro di speranza e solidarietà in ogni emergenza.

"Ho deciso di volermi dedicare agli altri: oltre un quarto di secolo alla Croce Rossa di Macerata, il mondo dell’associazionismo è il leitmotiv della mia vita". Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della Croce Rossa delle Marche, è stata spesso a contatto anche con situazioni di disagio, di sofferenza, di solitudine tra le tante emergenze che si sono succedute nel tempo. "La Croce Rossa - spiega - è la più grande associazione del mondo, è attiva sui campi di battaglia, sugli scenari di difficoltà presenti nelle città, nei confini". Lei è presidente della Croce Rossa delle Marche e lo è stata della sezione maceratese e della Fondazione Carima: cosa l’ha spinta a spendersi per gli altri? "Solo ora mi rendo conto quanto l’educazione ricevuta sia stata fondamentale per le mie scelte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Croce Rossa in prima linea: "Dedico la mia vita agli altri. Dobbiamo ascoltare col cuore"

