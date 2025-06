Cristina Dell'Acqua | Ripartiamo da Cicerone per capire il valore dell'amicizia

Cristina Dell’Acqua ci invita a ripartire da Cicerone per riscoprire il valore dell’amicizia, un tema eterno che ancora oggi parla alle giovani generazioni. Se un brano del «De amicitia» è scelto per la prova di Latino all'esame di Maturità, significa che questa opera conserva tutta la sua attualità e profondità. Scopriamo insieme come i classici possano guidarci nella comprensione delle relazioni autentiche e durature.

«S e per la prova scritta di Latino all'esame di Maturità è stato scelto un brano del De amicitia di Cicerone, vuol dire che l'opera è ancora molto attuale, e che sa parlare alle giovani generazioni». Cristina Dell'Acqua, insegnante alle superiori a Milano e scrittrice, è la curatrice della collana I Classici di ROI Edizioni. I primi quattro volumi pubblicati, con nuove traduzioni, sono i Remedia amoris di Ovidio, De vita beata di Seneca, due testi di Plutarco su C ome rispettare gli animali e, appunto, il De amicitia di Cicerone. «È una mia vecchia idea, quella di cercare di rendere accessibili i classici, e il primo passo per riuscirci è una buona traduzione», dice Cristina Dell'Acqua (tra i suoi libri, ricordiamo La formula di Socrate.

