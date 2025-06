Cristiano Ronaldo ricoperto d’oro | nuovo contratto quanto guadagnerà… al secondo

Cristiano Ronaldo continua a stupire il mondo con un nuovo contratto che definisce nuovi standard di ricchezza nel calcio. Con l'estensione fino al 2027, il portoghese non solo dimostra la sua longevità , ma anche una capacità di generare fortune incredibili: oltre 6,5 euro al secondo. Un successo che va ben oltre il campo, riflettendo la sua influenza e il suo impatto globale. Non è solo una questione di denaro, ma anche di...

Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sĂ© con un contratto che ridefinisce il concetto di ricchezza nel calcio mondiale. L’asso portoghese ha esteso il suo accordo con l’ Al Nassr fino al 2027, quando avrĂ 42 anni. Le cifre sono letteralmente da capogiro, con un guadagno che supera i 6,5 euro al secondo. O, se preferite, i 23.400 euro all’ora, che poi sono 561.000 euro al giorno, senza pause. Non è solo una questione di denaro, ma anche di prestigio e status. Il nuovo contratto di Ronaldo con l’Al Nassr include bonus incredibili e benefici personali che sembrano usciti da un film di fantascienza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cristiano Ronaldo ricoperto d’oro: nuovo contratto, quanto guadagnerà … al secondo

