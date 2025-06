Cristiano Ronaldo guadagnerà 26mila euro ogni ora ma forse di più

Cristiano Ronaldo, il leggendario attaccante portoghese, continua a stupire non solo per le sue imprese in campo, ma anche per i ricchi compensi. Con un rinnovo che potrebbe alzare ulteriormente il suo già impressionante guadagno orario, Ronaldo si conferma tra gli atleti più pagati al mondo. Ma quali sono gli aspetti nascosti di questo contratto da sogno? Scopriamo insieme i dettagli di questa sorprendente partnership.

L'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo, 40 anni, nei giorni scorsi, ha rinnovato con il club saudita Al-Nassr fino al 2027 dopo aver ottenuto un “ritocco” del suo ingaggio. Lo sostiene il quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, secondo cui il nuovo contratto “include miglioramenti finanziari a. 🔗 Leggi su Today.it

