Criscitiello | Mondiale? Calciatori scoppiati e senza voglia Inter e Juve lasciano molti dubbi

Nel suo recente editoriale per SportItalia, Criscitiello solleva un tema scottante: i calciatori scoppiati e privi di entusiasmo stanno mettendo in ombra le strategie di Inter e Juventus. Tra dubbi e interrogativi, il commento sull’attuale stato delle due big italiane si intreccia con le polemiche sul Mondiale per Club. Un quadro inquietante che rischia di influenzare il futuro del calcio italiano, lasciando molti interrogativi aperti.

Criscitiello ha detto la sua sul Mondiale per Club in corso di svolgimento, ma anche su Inter e Juventus, facendo un punto su nerazzurri e bianconeri. Il commento nel suo editoriale per SportItalia: L'ATTACCO – «Calciatori scoppiati e senza voglia. I panchinari costretti a vedere le partite negli spogliatoi per il troppo caldo e l'unico che si diverte è Infantino che si fa le foto con le vecchie glorie e ride ad ogni selfie. Qualche indicazione l'abbiamo avuta. Il calcio sudamericano sta a quello europeo come il calcio italiano sta a quello inglese.

