Criscitiello convinto | Inter lascia dubbi e pagherà il Mondiale per Club

Michele Criscitiello si mostra convinto: il Mondiale per Club in estate potrebbe pesantemente influenzare le sorti di Inter e Juventus nella prossima stagione. Le sue parole, espresse con fermezza su Sportitalia.it, mettono in discussione l’organizzazione e i rischi di un calendario saturo, lasciando aperti interrogativi su come le due grandi del calcio italiano affronteranno questa sfida. Il dibattito è acceso: sarà davvero possibile evitare ripercussioni negative?

Michele Criscitiello si è espresso in maniera negativa contro l’organizzazione del Mondiale per Club in estate, sottolineandone le conseguenze problematiche per Inter e Juventus. IL RAGIONAMENTO – Michele Criscitiello non ha dubbi sul fatto che gli impegni del Mondiale per Club lasceranno degli strascichi negativi a Inter e Juventus nella prossima stagione. Il giornalista si è così espresso sul punto dalle colonne di Sportitalia.it, senza risparmiare gli americani per lo scarso entusiasmo mostrato sin qui: « A loro del calcio frega quanto a noi interessa di volley o basket e terzo perchĂ© non c’è calcio senza l’atmosfera sugli spalti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Criscitiello convinto: «Inter lascia dubbi e pagherĂ il Mondiale per Club»

In questa notizia si parla di: criscitiello - inter - mondiale - club

Criscitiello critica l’Inter: «Senza la Champions sarebbe un disastro. Scudetto perso per un motivo e su Inzaghi…» - Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, ha sottolineato che senza la Champions l’Inter rischia un disastro, lo scudetto potrebbe sfuggire per un motivo legato alle prestazioni recenti e alla gestione di Inzaghi.

SPORTITALIA - Criscitiello: "Mondiale per Club, Inter e Juventus questo mondialino lo pagheranno durante la stagione" https://ift.tt/uq0XHB3 Vai su X

Pio Esposito tra Mondiale per Club e futuro con l'Inter Vai su Facebook

Indecente: Inter nel caos, grave rischio; Criscitiello su Sportitalia.com: “Juve e Inter pagheranno il mondiale”; Criscitiello profetico: Inter e Juventus pagheranno il Mondiale per Club. Ne approfitteranno il Napoli e non solo.

Criscitiello profetizza e stronca: «Inter e Juventus, pagherete il Mondiale! Mercato? Tanti dubbi» - Criscitiello in vena di previsioni catastrofiste e di critiche su Inter e Juventus, al momento al Mondiale per Club. Segnala informazione.it

Criscitiello su Sportitalia.com: “In America bluff mondiale” - com: Lo scriviamo adesso che arriveranno le partite più “decenti”. Si legge su tuttojuve.com