Cremonese si affida a Davide Nicola, l’allenatore dei miracoli in Serie A, per blindare la permanenza della squadra nella massima divisione. Con un contratto biennale fino al 2027, Nicola è pronto a guidare i grigiorossi attraverso le sfide della prossima stagione, con la determinazione di trasformare le difficoltà in successi. La sua esperienza e il suo carattere saranno fondamentali: accanto a lui, la Cremonese riparte con rinnovato entusiasmo e ambizione.

Cremona, 30 giugno 2025 – Il giorno che precede l’apertura del calciomercato è molto importante in casa della Cremonese. In effetti la matricola grigiorossa ha ormai deciso di affidarsi a Davide Nicola, allenatore specializzato in miracoli in serie A, che firmerà un biennale fino al 2027 per realizzare l’impresa di mantenere la Cremonese nella massima divisione nonostante un cammino che si preannuncia sin dall’inizio tutto in salita. Accanto a quello del tecnico che prenderà il posto di Giovanni Stroppa c’è però un altro grande tema in questo lunedì 30 giugno. È infatti la giornata che segnerà la scadenza del contratto del “Mudo” Vazquez, che da domani sarà ufficialmente svincolato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese, l’allenatore Davide Nicola per blindare la serie A

