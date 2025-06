Cremonese il giorno di Nicola Vandeputte e Johnsen primi pilastri

Dopo un’estenuante trattativa, Davide Nicola si prepara a guidare la Cremonese verso la salvezza, con Vandeputte e Johnsen come pilastri fondamentali. Dal re delle promozioni al re delle salvezze: l’era di Nicola promette di essere il nuovo inizio per una squadra desiderosa di riscatto. Con l’esperienza di un tecnico che ha già dimostrato di saper affrontare sfide impegnative, la Cremonese punta tutto sulla sua nuova strada.

Dal re delle promozioni al re delle salvezze. Al termine di una lunga e faticosa trattativa oggi, salvo scossoni non immaginabili, inizierà l’era di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese che dopo aver conquistato la Serie A con Giovanni Stroppa, si affida ad un nuovo allenatore ritenuto tra i più adatti per provare a rimanere nella massima categoria. Crotone, Salernitana, Empoli e Cagliari: sono tante le squadre dove il tecnico piemontese si è reso protagonista di grandi imprese evitando retrocessioni spesso date per certe. L’arrivo di Nicola, mossa decisamente apprezzata nell’ambiente grigiorosso, fa allo stesso tempo partire i paragoni col suo predecessore Stroppa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese, il giorno di Nicola. Vandeputte e Johnsen primi pilastri

In questa notizia si parla di: cremonese - nicola - giorno - vandeputte

La Cremonese saluta Stroppa e sfoglia la margherita per il nuovo allenatore: in pole Nicola, occhio a Gilardino e De Rossi - La Cremonese dà il suo addio ufficiale a Giovanni Stroppa, aprendo le porte a un nuovo capitolo. Con il mercato che si scalda, i tifosi sono già alla ricerca del prossimo allenatore capace di riportare in alto i grigiorossi.

L’U.S. Catanzaro 1929 si complimenta con l’U.S. Cremonese per la promozione in Serie A. #AvantiAquile Vai su Facebook

Cremonese, il giorno di Nicola. Vandeputte e Johnsen primi pilastri; Vandeputte domina la classifica di gol e assist: è lui il trascinatore della Cremonese; Giorgio Barbieri, Mister Bar Sport, lancia la Cremonese, omaggia Tesser e le canta a Pagliuca.

Cremonese, il giorno di Nicola. Vandeputte e Johnsen primi pilastri - Al termine di una lunga e faticosa trattativa oggi, salvo scossoni non immaginabili, inizierà l’era di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese che dopo aver ... sport.quotidiano.net scrive

Cremonese. Nicola, ora ci siamo. Pronto un biennale - Dopo una trattativa infinita, l’accordo tra la Cremonese e Davide Nicola è ormai certo. Come scrive ilgiorno.it