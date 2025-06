Credono di essere diventati ricchi con la lotteria poi la beffa tremenda per migliaia di persone

La speranza di un futuro migliore si trasforma in delusione: migliaia di cittadini norvegesi, conquistati dall’illusione di aver vinto all’Eurojackpot a causa di un errore informatico, hanno vissuto un vero e proprio dramma in pochi minuti. Un sogno infranto che mette in luce quanto possa essere fragile la linea tra speranza e realtà. La vicenda scuote le coscienze, ricordandoci quanto sia importante verificare sempre le proprie fortune e non lasciarsi ingannare troppo facilmente.

Dalla gioia immensa e l'euforia di essere diventati milionari, alla beffa tremenda. Un sogno infranto in pochi minuti per migliaia di cittadini norvegesi che, a causa di un errore informatico, hanno creduto di aver vinto delle cospicue somme all’Eurojackpot, la lotteria europea concorrente. 🔗 Leggi su Today.it

