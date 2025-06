Credito e risparmio la fotografia provinciale del primo trimestre | crescono i prestiti verso le famiglie calano quelli alle piccole imprese

Nel primo trimestre dell'anno, la provincia di Forlì-Cesena si presenta con un quadro di stabilità complessiva dei prestiti, segnando però uno spostamento tra i soggetti. I prestiti alle famiglie crescono mentre quelli alle piccole imprese diminuiscono, riflettendo possibili cambiamenti nelle preferenze di investimento e consumo. I depositi, invece, mostrano una lieve contrazione. Questa dinamica suggerisce un'evoluzione interessante nel panorama economico locale, che potrebbe influenzare le strategie future di credito e risparmio…

Nel primo trimestre dell'anno si registra in provincia di Forlì-Cesena una sostanziale stabilità dei prestiti complessivi. Nel dettaglio, calano i prestiti alle imprese, in particolare alle piccole, mentre aumentano quelli alle famiglie. Lieve diminuzione dei depositi mentre risultano in.

