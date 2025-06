Crac Banca Marche tutti assolti

Dopo un lungo e complesso percorso giudiziario, la Corte di Ancona ha assolto tutti gli imputati nel processo di appello per il crac di Banca Marche. Una decisione che sancisce la fine di un'epoca travagliata e porta un sospiro di sollievo tra coloro che hanno seguito con trepidazione questa vicenda. La sentenza apre nuove prospettive di giustizia e chiarimento, ponendo fine a anni di incertezza e polemiche.

