Crac Banca Marche tutti assolti gli ex amministratori e Medioleasing Cosa ne sarà ora dei risarcimenti

Il fallimento di Banca Marche nel 2016 aveva suscitato speranze di giustizia e risarcimenti per migliaia di clienti e investitori. Tuttavia, la recente assoluzione degli ex amministratori e di Medioleasing getta un'ombra di incertezza sulle possibilità di riscatto e indennizzi futuri. Con questa decisione, si apre una nuova fase: cosa accadrà ora ai risarcimenti? La vicenda rimane complessa e ancora tutta da chiarire.

ANCONA - Tutti assolti. È finito in una bolla di sapone il processo nato dal crac miliardario di Banca Marche, dichiarata fallita nel 2016. La sentenza è stata emessa poco fa dalla.

