Crac Banca Marche la sentenza d’appello | Non ci sono colpevoli

Una svolta sorprendente scuote il caso del crac di Banca Marche: oggi, la Corte di Appello di Ancona ha assolto con formula piena sei degli imputati, dichiarando che il fatto non sussiste. Dopo anni di incertezza e risparmi perduti, questa sentenza apre nuovi scenari e riaccende il dibattito sulla responsabilitĂ e la giustizia nel settore bancario. Un risultato che potrebbe cambiare le prospettive di chi ha creduto in una veritĂ ancora da chiarire.

Ancona, 30 giugno 2025 – Non ci sono colpevoli per il crac di Banca Marche, conclamato nel 2016 e costato i risparmi di una vita per molti investitori. La Corte di Appello di Ancona oggi ha assolto con formula piena gli altri sei dei 12 imputati complessivi che la vicenda aveva portato a processo. Diverse le formule assolutorie decise dalla Corte, presieduta dalla giudice Antonella Di Carlo, per la bancarotta fraudolenta: il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto e perchĂ© il fatto non costituisce reato. Massimo Bianconi, ex direttore generale di Banca Marche. Per lui è stata chiesta la condanna anche in secondo grado dalla procura generale L'assoluzione è arrivata per Massimo Bianconi, ex direttore generale di Banca Marche che in primo grado aveva preso 10 anni e mezzo di condanna, per Stefano Vellesi, vice direttore generale Area Mercato di Bdm che in primo grado aveva preso 9 anni, per Giuseppe Barchiesi, ex dg Medioleasing (condannato a 7 anni e mezzo in primo grado), Daniele Cuicchi, ex capo servizio commerciale Medioleasing (condannato a 4 anni e mezzo in primo grado), Massimo Batistelli, ex capo area crediti Bdm (condannato a 4 anni e 10 mesi in primo grado) e Giuseppe Paci, ex capo concessione crediti Bdm (5 anni e 8 mesi aveva preso in primo grado).