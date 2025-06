Cpr di Macomer la denuncia | Picchiati e sedati per 3 giorni per aver chiesto cure mediche

Le violenze al CPR di Macomer scuotono l’opinione pubblica: detenuti picchiati, sedati e isolati per aver richiesto assistenza medica. La denuncia della rete “LasciateCIEntrare” rivela un quadro allarmante di abusi e abbandono, mentre le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona queste esperienze evidenziano un sistema che deve essere urgentemente riformato. È ora di fare luce su questa situazione ignobile.

La denuncia della rete "LasciateCIEntrare" sulle violenze nella struttura sarda. La testimonianza di uno dei sedati a Fanpage.it: "Ci hanno picchiato e messo in isolamento, ho dormito per 3 giorni dopo le punture". 🔗 Leggi su Fanpage.it

