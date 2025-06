Così un progetto europeo renderà i musei accessibili a tutti con un' app e un gioco

Il progetto europeo COS236, denominato Tomato, mira a rivoluzionare l'accessibilità dei musei e dei siti culturali, offrendo un’app e un gioco innovativi. Questa iniziativa finanziata dall’UE vuole abbattere le barriere, rendendo l’esperienza culturale inclusiva e coinvolgente per tutti, indipendentemente dalle capacità o provenienze. Scopri come questa tecnologia sta aprendo nuove porte alla cultura, trasformando il modo in cui esploriamo il nostro patrimonio condiviso.

Un progetto finanziato dall'Ue sta cercando di rendere accessibili a tutti i luoghi di interesse culturale. Si tratta del progetto Tomato, acronimo di The Original Museum Available To Overall, un'iniziativa innovativa volta ad abbattere le barriere che impediscono alle persone provenienti da. 🔗 Leggi su Today.it

"Paul Klee pittore musicista" di Teresa Righetti è il nuovo libro del progetto ArtistiCAA®, ideato dall'autrice per rendere la cultura e i luoghi a essa deputati accessibili a tutti e inclusivi. All'interno di questo volume, la biografia di Paul Klee è raccontata in mo

