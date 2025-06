Così si distrugge una persona Garlasco il dramma di Andrea Sempio

Cos236, la storia di Andrea Sempio a Garlasco, ci ricorda quanto la giustizia possa essere un processo complesso e spesso ingiusto. Non sempre le risposte arrivano dai tribunali, e chi viene coinvolto si trova intrappolato in un limbo di incertezza e sofferenza. È in questo spazio grigio che molte vite si consumano, inchiodate all’immagine pubblica del...

Non sempre la giustizia si esercita nelle aule dei tribunali. A volte si consuma nel tempo sospeso delle indagini, nel vuoto lasciato da parole non dette, da certezze che non arrivano mai. Chi viene coinvolto, anche solo come indagato, può trovarsi a vivere in un limbo durissimo: troppo poco per essere colpevole, troppo per essere davvero libero. È in questo spazio grigio che molte vite si consumano, inchiodate all’immagine pubblica del “sospettato”, una figura fragile, ambigua, esposta. Leggi anche: Garlasco, la difesa di Sempio furiosa: “Così non è possibile” La vita cambiata per sempre da un’indagine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it