Così l’umanità distrugge il proprio futuro mentre cerca l’immortalità

L’umanità si trova a un crocevia cruciale, tra il desiderio di immortalità e la realtà della denatalità che minaccia il nostro futuro. Mentre paesi ricchi e poveri affrontano sfide diverse, pensatori come Paul Morland e artisti visionari come Gene Wolfe e Inio Asano ci invitano a riflettere. È tempo di sfidare i miti e immaginare soluzioni innovative per costruire un domani sostenibile e ricco di speranza.

La denatalità colpisce ormai Paesi ricchi e poveri. Un saggio di Paul Morland contesta falsi miti (come il legame tra più istruzione e meno figli) e suggerisce idee innovative.. Nel suo «La terra al di là», il visionario autore americano Gene Wolfe presenta uno scrittore di guide turistiche rinchiuso senza motivo nella prigione di un Est totalitario. Ma le cose non sono sempre come sembrano.. Il fumettista Inio Asano immagina un mondo dove il capitalismo della sorveglianza ha trionfato e per accedere ai servizi serve una tessera. Ricorda qualcosa?. Lo speciale contiene tre articoli..

