A prescindere dalle circostanze, l’Ucraina ha dimostrato come la valorizzazione della diversità possa diventare un elemento di coesione e rinascita nazionale. Un esempio che ci invita a riflettere sull’importanza di abbracciare le differenze per costruire società più forti e inclusive. In un mondo sempre più globalizzato, questa storia ci ricorda che il rispetto reciproco è la chiave per affrontare sfide complesse e trasformare conflitti in opportunità di crescita.

Ai miei occhi un esempio significativo della forza trasformativa di questo passaggio da una visione escludente a una inclusiva dell’identità è rappresentato dall’Ucraina, che è oggi un paese in cui c’è davvero un’accettazione reciproca delle differenze, molto superiore al passato. Questo è in parte un effetto, ovviamente, dell’invasione russa e della sfida che essa ha rappresentato per la società ucraina nel suo complesso. . A prescindere dalle condizioni in cui è maturata, la scoperta è stata reale, non si tratta di un miraggio collettivo. Di fronte all’invasione russa gli ucraini hanno preso coscienza di ciò che li unisce al di là delle differenze, di ciò che hanno in comune. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Così in Ucraina e in Québec si riconosce il valore politico della diversità

