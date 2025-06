Così il retail guarda avanti | scelte strategiche e nuovi obiettivi

Il retail guarda avanti: strategie innovative e obiettivi ambiziosi per affrontare le sfide future. Le imprese del settore si sono già preparate all’adozione degli standard ESRS, anticipando i tempi e posizionandosi come protagoniste della sostenibilità. La revisione del Pacchetto Omnibus, con il rinvio al 2028 dell’obbligo di rendicontazione per alcune imprese, offre nuove opportunità di innovazione e crescita. L’analisi contenuta nel Report di ...

LE IMPRESE del retail moderno hanno anticipato i tempi per essere pronte in vista dell'adozione dei nuovi standard ESRS previsti dalla direttiva europee Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), oggetto di revisione del Pacchetto Omnibus che punta a semplificare gli obblighi di sostenibilità per le imprese, posticipando al 2028 l'obbligo di rendicontazione per le grandi imprese non quotate. L'analisi contenuta nel Report di Sostenibilità di Settore della Distribuzione Moderna 2025 di Federdistribuzione evidenzia come il 94% delle imprese sia già impegnato nell'allineamento ai requisiti della nuova direttiva europea, l'80% intenda pubblicare un bilancio di sostenibilità volontario già nel 2025 e il 59% abbia definito una strategia di sostenibilità con obiettivi quantitativi.

