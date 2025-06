Così aiutiamo le grandi famiglie nella gestione del patrimonio

BG Family Office di Banca Generali si distingue come un partner affidabile e innovativo, dedicato ad accompagnare le grandi famiglie italiane attraverso ogni fase della gestione patrimoniale. Con un approccio personalizzato e competente, offre soluzioni su misura per analizzare, proteggere e far crescere il patrimonio familiare, garantendo una pianificazione accurata e sostenibile. Scoprite come BG può diventare il vostro alleato più prezioso nel percorso verso la sicurezza finanziaria e il futuro.

UN PASSO in più per supportare le grandi famiglie nell’analisi, nella gestione, nella protezione, nella crescita e nella destinazione dei loro patrimoni. E’ quello che ha deciso di fare Banca Generali, prima banca private tra le reti, rafforzando il nuovo servizio BG Family Office pensato per accompagnare i nuclei con necessità patrimoniali sofisticate lungo un percorso di consapevolezza e di indirizzo della propria situazione patrimoniale. BG Family Office è offerto ai clienti grazie all’individuazione di una squadra di consulenti ad hoc e all’upgrade di una piattaforma tecnologica proprietaria, arricchita di nuove funzionalità che mettono al centro l’identificazione dei bisogni e dei progetti di vita utili a individuare gli strumenti più idonei alla loro realizzazione nel tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Così aiutiamo le grandi famiglie nella gestione del patrimonio"

