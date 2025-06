cosenza bimba di 8 anni muore annegata in piscina

Tragedie in agguato nelle nostre piscine: una settimana segnata da dolore e domande senza risposte. Dopo la recente perdita di un bambino a Brescia e il drammatico suicidio del bagnino, un'altra giovane vita si spegne inaspettatamente nel Parco acquatico di Rende, Cosenza. Quanto deve ancora accadere perché si rafforzino le misure di sicurezza e prevenzione? È tempo di riflettere e agire per proteggere i nostri bambini.

Una bambina di 8 anni è morta questo pomeriggio dopo essere annegata all’interno della piscina del Parco acquatico di Rende, in provincia di Cosenza. Sul posto i carabinieri stanno indagando per far luce su quanto accaduto. Il bimbo morto a Brescia in piscina, e il suicidio del bagnino. Un altro caso recente ha provocato non solo la morte di un bimbo ma anche il suicidio del bagnino che era di guardia in quel momento. Non ce l’ha fatta infatti il bimbo di 4 anni ricoverato  nell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere caduto venerdì in piscina in un centro acquatico in provincia di Brescia, dove era insieme ai genitori. 🔗 Leggi su Lapresse.it