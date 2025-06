Cosenza bimba di 8 anni annega in un parco acquatico

Una tragedia scosse Cosenza: una bambina di appena 8 anni ha perso la vita in un parco acquatico di Rende. Le prime ipotesi puntano a un annegamento nella piscina del "Santa Chiara", ma gli inquirenti sono ancora al lavoro per chiarire l’accaduto. Mentre si attendono risposte definitive, questa drammatica vicenda rinnova l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di divertimento per i più piccoli.

Stando alle prime ipotesi, la piccola sarebbe morta per annegamento nella piscina del parco acquatico "Santa Chiara" di Rende. Ma, nulla è stato confermato, e la ricostruzione dell'accaduto è al vaglio degli inquirenti.

