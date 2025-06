Cos'è lo scontrino dell'energia che sostituirà le vecchie bollette di luce e gas dal 1° luglio 2025

Dal 1° luglio 2025, entra in vigore una rivoluzione nel modo di ricevere le bollette energetiche: il nuovo scontrino dell’energia sostituirà i tradizionali documenti, offrendo informazioni chiare e immediatamente comprensibili. Questa innovazione renderà più semplice monitorare i consumi, confrontare le offerte e prendere decisioni più consapevoli. Scopri tutte le novità e come questa evoluzione potrà semplificarti la vita domestica. Continua a leggere per essere sempre aggiornato!

A partire da domani, martedì 1° luglio 2025, tutti i fornitori di luce e gas dovranno adattarsi al nuovo modello per le bollette: un frontespizio con le informazioni principali e poi uno scontrino dell'energia, che permette di capire più velocemente come si arriva al costo finale. Questo renderà più semplice anche confrontare e eventualmente cambiare offerte. Ecco quali sono le novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

