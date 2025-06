Cosa succede al cervello quando scriviamo con l’IA? Il prof Teti legge la ricerca dell’MIT

Hai mai riflettuto su cosa accade al nostro cervello quando scriviamo con l’aiuto dell’intelligenza artificiale? Una recente ricerca del MIT Media Lab rivela sorprendenti effetti: l’uso intensivo di ChatGPT può ridurre l’attività cerebrale fino al 55%. Uno studio pionieristico che ci invita a pensare alle implicazioni cognitive di questa tecnologia, lasciandoci con una domanda fondamentale: è davvero un alleato o un potenziale rischio per il nostro cervello?

Una ricerca appena pubblicata dal MIT Media Lab sul mondo dell’intelligenza artificiale ha provocato particolare scalpore a livello mondiale: l’uso intensivo di ChatGPT può ridurre l’attività cerebrale fino al 55%. A dirlo è uno studio pionieristico, pubblicato poche settimane fa e condotto su decine di partecipanti che venivano sistematicamente monitorati con elettroencefalogrammi durante tutte le sessioni di scrittura assistita da IA. Pubblicato su arXiv dal MIT Media Lab, è intitolato “ Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task ”. 🔗 Leggi su Formiche.net