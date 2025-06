cosa significa essere sex positive

culturale che promuove un approccio aperto, consapevole e rispettoso verso la sessualità. Essere sex positive significa abbracciare la diversità delle esperienze intime, eliminare i pregiudizi e favorire un dialogo libero e senza giudizio. È un invito a conoscere il proprio corpo, a rispettare le scelte altrui e a vivere la sessualità come un aspetto naturale e positivo della propria vita. Ma cosa comporta davvero essere sex positive?

Parlare di sesso oggi è molto più semplice, sembra quasi non essere nemmeno un tabù, almeno all'apparenza. Pensiamo e comunichiamo la sessualità in un modo che sembra essere più libero e inclusivo, ma la realtà? Purtroppo viviamo in una società ancora troppo condizionata da stereotipi, moralismi e vergogna interiorizzata. Ed è proprio in questo contesto che nasce e si afferma il sex positive, un movimento sociale, politico, filosofico e scientifico che vede la sessualità in modo più consapevole, libero, non giudicante e sicuro. Esistono vari aspetti legati al sex positive che hanno radici storiche e filosofiche profonde: se ne parla già dai primi anni del '900, ma è dagli anni '90 fino ai giorni nostri che il sex positive è entrato sempre più nella nostra mentalità.