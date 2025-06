Cosa ha indossato Cecilia Rodriguez per il primo anniversario di matrimonio con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez ha scelto un look elegante e romantico per celebrare il loro primo anniversario di matrimonio, tornando nel luogo delle promesse d’amore nel 2024. La futura mamma ha incantato tutti con un abito raffinato, perfetto per l’occasione speciale, che ha saputo unire stile e sentimento. Ma cosa ha indossato esattamente la neo sposa in questa giornata così significativa? Continua a leggere.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio e lo hanno fatto tornando nel luogo in cui hanno pronunciato il sì nel 2024: cosa ha indossato la novella sposa, attualmente incinta?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

