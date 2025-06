Cosa fare oggi a Bologna | gli eventi del 30 giugno

Bologna si anima di eventi imperdibili questo 30 giugno, offrendo un mix di cultura, musica e cinema. Dalle ore 18.30, l’Auditorium della Fondazione Mast ospita il regista iraniano Asghar Faradi, che dialoga con Gian Luca Farinelli dopo la proiezione di "The Salesman". Nel parco della Montagnola, alle 19, risuonano musica e vibrazioni con il dj set dei Link Academy. La città invita a vivere una serata ricca di emozioni: scopri cosa fare oggi e lasciati conquistare!

Bologna, 30 giugno 2025 - L’ultimo giorno di giugno propone a bolognesi e visitatori un’agenda di appuntamenti culturali da non perdere. Alle 18.30, la Fondazione Mast nel suo Auditorium ospita il regista iraniano Asghar Faradi, che dopo la visione del suo film The Salesman dialoga con Gian Luca Farinelli. Alle 19, al parco della Montagnola c’è il dj set e live dei Link Academy. Alle 19.30, il Cinema Odeon proietta The last showgirl. Alle 21, arriva la musica nel cortile dell’ Archiginnasio, con il pianoforte di Olga Davnis. Alle 21.45, in piazza Maggiore si guarda Childhood of a leader, con l’introduzione di Brady Corbet. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it