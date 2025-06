Cosa fare nelle sere d’estate 2025? Guida agli eventi imperdibili tra libri musica danza e arte nei borghi più suggestivi d’Italia

Scopri le serate estive più affascinanti del 2025 tra le meraviglie dei borghi italiani. Dai castelli cinquecenteschi di Corigliano D’Otranto alle atmosfere barocche di Nardò, dalle coste di Gallipoli ai vicoli dorati di Cutrofiano, l’estate salentina si trasforma in un palcoscenico di eventi imperdibili. Appassionati di libri, musica, danza e arte troveranno il modo perfetto per vivere momenti magici ed emozionanti: ecco cosa non puoi perdere questa estate!

I bastioni del castello cinquecentesco di Corigliano D’Otranto. Il trionfo del barocco di Nardò. E ancora, il mare di Gallipoli, con quell’atmosfera retrò che rende iconiche le estati italiane, i vicoli dorati di tufo di Cutrofiano e i verdi giardini di Aradeo. Gli appassionati di libri non possono perdersi il “ Salento Book Festival “, manifestazione letteraria itinerante che per questa 15ª edizione farà tappa in tredici comuni salentini col suo claim 2025 è “ Un festival per tutte e per tutti ”. La kermesse terrà compagnia da giugno fino a settembre. Organizzata all’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, è ideata e diretta dal giornalista e autore tv Gianpiero Pisanello, avvalendosi quest’anno della collaborazione di Antonella Lattanzi e Massimo Bernardini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cosa fare nelle sere d’estate 2025? Guida agli eventi imperdibili tra libri, musica, danza e arte nei borghi più suggestivi d’Italia

