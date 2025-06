Cosa è successo a Sempio Garlasco l’avvocato Lovati rende nota la notizia sul suo assistito

L'attenzione si riaccende sul caso di Garlasco, un mistero che ha sconvolto l’Italia più di 18 anni fa. L’avvocato Lovati, difensore di Andrea Sempio, rende noto uno sviluppo importante: nuove indagini e possibili scoperte che potrebbero cambiare il corso della vicenda. La riapertura del caso e le accuse di concorso in omicidio portano alla luce dettagli sconosciuti, lasciando tutti con il fiato sospeso. Vi sveliamo cosa sta emergendo...

Nelle ultime ore, l'avvocato di Andrea Sempio, Massimo?Lovati, è tornato a intervenire pubblicamente sul caso di Garlasco, nuovamente al centro dell'attenzione dopo la riapertura dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara?Poggi di 18 anni fa. Sempio è indagato da circa sette mesi per concorso in omicidio, nell'ambito di una nuova fase investigativa promossa dalla Procura di Pavia. Nel marzo 2025, Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, era già finito sotto indagine per presunti tracce del suo DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. All'epoca l'indagine era stata archiviata, ma la Procura ha deciso di riaprire il fascicolo e iscrivere nuovamente Sempio sul registro degli indagati.