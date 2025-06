Cosa c?è in TV questa settimana? Tutti i programmi | dalla finale dell?Isola ai film cult la prima puntata di Temptation Island e TIM Summer Hits

Questa settimana in TV promette emozioni senza sosta, tra finali imperdibili e film cult che scaldano gli animi. Dalla finale dell’Isola dei Famosi alla prima puntata di Temptation Island, fino ai tormentoni di Tim Summer Hits, le serate si infiammano mentre le giornate sembrano infinite. Tra un aperitivo e un gelato, scopri quali programmi ti aspettano dal 30 giugno al 5 luglio e lasciati catturare dal meglio del palinsesto televisivo.

Dal 30 giugno al 5 luglio, i palinsesti delle principali reti tv.

