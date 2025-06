Cosa accadde nella Notte dei lunghi coltelli? Dentro la notte più oscura del Terzo Reich

La notte dei lunghi coltelli è uno degli eventi più oscuri e decisivi del Terzo Reich, un’operazione di purga brutale che segnò il consolidamento del potere di Hitler. Tra colpi di pistola e silenzi inquietanti, decine di oppositori furono eliminati in un rituale di terrore e controllo. Ma cosa si nasconde dietro questa notte di sangue? Scopriamo come questo evento abbia plasmato il destino della Germania e del mondo intero.

La "Notte dei lunghi coltelli", nota in Germania come Röhm-Putsch o "operazione colibrì", fu un'epurazione cruenta ordinata da Adolf Hitler tra il 30 giugno e l'1 luglio 1934 con l'obiettivo di consolidare il suo potere all'interno del regime nazista. In quell'arco di tempo, le SS, con la Gestapo e la complicità della Reichswehr, eliminarono militarmente e politicamente decine di oppositori, tra cui spiccava Ernst?Röhm, capo delle SA. L'evento segnò una svolta decisiva: Hitler dimostrò che nessuna sfida interna sarebbe stata tollerata, passando da cancelliere ad unico arbitro assoluto del Terzo Reich.