Cortona il sindaco ringrazia i militari che hanno prestato servizio sul territorio

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, esprime il suo vivo ringraziamento ai militari che hanno dedicato il loro servizio al territorio, tra cui il maresciallo Brucato e il carabiniere La Rosa. Con gesti concreti e riconoscenza sincera, si rafforzano i valori di collaborazione e sicurezza che uniscono la comunità alle forze dell'ordine. Questi momenti di gratitudine testimoniano come il loro impegno sia fondamentale per il benessere di tutti noi, creando un tessuto sociale più forte e unito.

Arezzo, 30 giugno 2025 – Il maresciallo Brucato comandante della stazione di Terontola e il carabiniere scelto La Rosa Il sindaco Luciano Meoni ha partecipato a due momenti di ringraziamento in favore di altrettanti militari che hanno prestato servizio nel territorio comunale di Cortona. Nei giorni scorsi il maresciallo Matteo Brucato, comandante della Stazione carabinieri di Terontola, è stato ricevuto dal primo cittadino nel suo ufficio. Nei giorni successivi, il sindaco si è recato al comando compagnia di via Dardano per salutare il carabiniere scelto Alessandro La Rosa.

