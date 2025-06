Corteo del 30 giugno | Salis in fascia tricolore in prima fila con Landini e Bisca

Il corteo del 30 giugno a Genova ha visto una partecipazione straordinaria, con cittadini che si sono schierati in prima fila indossando la fascia tricolore e affiancando figure come Landini e Bisca. Da piazza della Vittoria a largo Pertini, il percorso si è concluso con una toccante deposizione di corone ai caduti sotto il Ponte Monumentale, un momento di memoria e unità che testimonia l'importanza di non dimenticare il passato. La storia continua a vivere nelle strade della città , alimentando il senso di comunità e impegno civile.

Da piazza della Vittoria fino a largo Pertini, dopo una sosta per depositare una corona ai caduti sotto al ponte Monumentale: sono tantissimi i genovesi che lunedì pomeriggio sono scesi in strada per il corteo del 30 giugno organizzato da Cgil e Anpi, per ricordare i fatti del 1960 quando la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: giugno - corteo - salis - fascia

Roma, 7 giugno corteo per Gaza. Pd, M5S e Avs alla ‘prova’ di piazza San Giovanni - Il 7 giugno a Roma, si terrà un importante corteo per Gaza, con la partecipazione di PD, M5S e AVS, che si svolgerà in Piazza San Giovanni alle ore 14.

Dopo il tentativo di occupare la piazza di partenza e dopo il blocco del Ponte della Libertà , evitato dal corteo, arriva il terzo tentativo dell'estrema destra ungherese di fermare il Pride di Budapest. Quattro manifestanti del '64 Counties Youth Mouvement' si sono Vai su Facebook

Corteo del 30 giugno: Salis in fascia tricolore, in prima fila con Landini e Bisca; Salis con fascia tricolore e Landini al corteo del 30 giugno; 30 giugno, il corteo di Cgil e Anpi con Landini e Salis.

Corteo 30 giugno, Landini a braccetto con Salis: no dl Sicurezza. Deriva autoritaria - Lo ha dichiarato oggi il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, intervenuto a Genova per ricordare lo sciopero generale e i moti popolare del 30 giugno 1960 nel capoluogo ligure contro il ... Si legge su ligurianotizie.it

Genova ricorda i moti del 30 giugno 1960: in corteo anche la sindaca Salis e Maurizio Landini - Anche Silvia Salis e Maurizio Landini al corteo in ricordo dei moti del 30 giugno 1960, quando Genova insorse contro la decisione di convocare il congresso del Movimento sociale italiano nel capoluogo ... Lo riporta msn.com