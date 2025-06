Corte Gb respinge ricorso delle ong su stop armi a Israele

L'Alta Corte di Londra ha respinto il ricorso delle ONG, tra cui Amnesty International e Human Rights Watch, che chiedevano un stop alle forniture di armi al nostro alleato Israele in guerra a Gaza. Questa decisione mette in discussione gli sforzi delle organizzazioni internazionali per influenzare le politiche di armamento nel conflitto. Ma quali saranno le ripercussioni di questa sentenza sulla scena globale?

L'Alta Corte di Londra ha respinto l'azione legale presentata dalle maggiori associazioni occidentali impegnate sul fronte dei diritti umani per cercare d'imporre un congelamento alle forniture da parte del Regno Unito di armi cruciali a Israele nella guerra a Gaza. Il ricorso è stato sostenuto fra le diverse organizzazioni anche da Amnesty International, Human Rights Watch e Oxfam, oltre che dalla palestinese Al-Haq. I ricorrenti chiedevano ai giudici d'imporre al governo di Keir Starmer in particolare lo stop delle forniture di componenti britanniche dei caccia F-35 americani, utilizzati nei raid israeliani nella Striscia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corte Gb respinge ricorso delle ong su stop armi a Israele

