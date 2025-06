Corsi INDIRE ecco le FAQ ufficiali | il punto su sedi esami didattica e non solo QUESTION TIME con Bruni LIVE Martedì 1 luglio alle 14 | 30

Se sei un docente interessato ai percorsi di specializzazione e alle modalità di svolgimento, non perdere il nostro approfondimento sulle FAQ ufficiali di INDIRE. Scopri tutte le novità su sedi, esami, didattica e molto altro, con un focus speciale sul question time con Bruni live martedì 1° luglio alle 14:30. Rimani aggiornato e preparati al meglio per la tua formazione!

La scorsa settimana, INDIRE ha pubblicato gli avvisi per le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolte ai docenti triennalisti che intendono ottenere la relativa abilitazione e a coloro che hanno completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere e sono in attesa del riconoscimento in Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Corsi Indire, Tfa, riconferma del supplente per il 2025/26: tutte le info utili sul sostegno. RISPOSTE AI QUESITI - Scopri tutto sulla riconferma dell'insegnante supplente su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/26.

Percorsi sostegno INDIRE: avvisi pubblicati. Iscrizioni possibili dal 25 giugno all'8 luglio Requisiti di accesso per i percorsi con titolo estero I costi dei percorsi con titolo estero Requisiti di accesso per i percorsi per triennalisti I costi per i percorsi per tr

Ecco i TRE percorsi di specializzazione sostegno 2025 per 72.000 posti. RISPOSTE AI QUESITI su requisiti e validità titolo; Corsi universitari sostegno con 3 anni servizio: 20522 posti; Partono ufficialmente i corsi sostegno INDIRE: modalità di presentazione della domanda, costi, graduatorie e struttura (DECRETO).

Corsi di specializzazione sul sostegno per chi ha 3 anni di servizio: disponibili 20522 posti per le Università, ecco il Decreto - Il Ministero dell'istruzione ha autorizzato l'avvio dei corsi di specializzazione sul sostegno per chi ha 3 anni di servizio attivati dalle Università per un totale di 20522 posti. Lo riporta ticonsiglio.com

Corsi INDIRE per Docenti sostegno con titolo estero in attesa di riconoscimento: ecco il Bando, iscrizioni entro l’8 Luglio - Entro l'8 Luglio 2025 è possibile presentare le domande di iscrizione ai corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento. ticonsiglio.com scrive