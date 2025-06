Corropoli al Montombraro Promozione le incognite

Il Montombraro continua a rafforzarsi con un colpo di mercato importante: l’ingresso di Simone Corropoli, classe 2002, proveniente dal Trebbo e con un passato tra Corticella e Funo. L’obiettivo è chiaro: consolidare la difesa e puntare alla promozione. Con nuove energie e talento, la sfida si fa ancora più avvincente. La Pieve, invece, torna in granata, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo...

In Promozione altro innesto in difesa per il Montombraro che ha chiuso con il 2002 Simone Corropoli dal Trebbo, ex Corticella e Funo. Lo United Carpi ha raggiunto l’accordo col difensore Agyemang Nana Hardy, classe ‘98 che può fare anche il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile del Modena, passando poi per Correggese, Casalgrandese, Bagnolese e Castellarano, fino alle ultime due stagioni trascorse a Fiorano. La Pieve riporta in granata il difensore Aymane Belfakir (2005). In Seconda altri tre acquisti del Limidi: i difensori Francesco Mescoli (2006) dalla Solierese e Riccardo Marchetto (2004) dalla Virtus Cibeno e l’attaccante Lorenzo Battini (2005) dalla Cittadella Vis Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corropoli al Montombraro. Promozione, le incognite

