Corriere dello Sport – Si è candidato come ct

Il nome di Fabio Cannavaro torna prepotentemente di attualità nel mondo del calciomercato, e le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport svelano un possibile ritorno in panchina. Dopo aver guidato con successo l’Udinese e aver fatto un’esperienza in Croazia, il difensore campione del Mondo sembra pronto a riscoprire nuove sfide, questa volta in Cina. La sua esperienza internazionale potrebbe aprirgli le porte a un’avventura entusiasmante nel gigante asiatico.

2025-06-30 11:30:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: ROMA – Dopo la salvezza conquistata nel 2024 alla guida dell’Udinese e la breve esperienza come tecnico della Dinamo Zagabria (esonerato lo scorso aprile dopo essere subentrato a dicembre), Fabio Cannavaro ha voglia di tornare in panchina e il suo futuro potrebbe essere in Cina, dove ha già lavorato in passato. In Cina sicuri: “Cannavaro si candida come ct”. Secondo i media cinesi infatti il 51enne tecnico napoletano avrebbe già avviato i contatti con la federazione e, come riportato da ‘Sohu. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Si è candidato come ct”

In questa notizia si parla di: corriere - candidato - sport - cannavaro

Gennaro Gattuso è il candidato numero uno per la panchina della Nazionale Ricevuto il rifiuto di Ranieri, per la panchina della nazionale si fa sempre più forte una corsa tra campioni del 2006. I tre nomi in volata sono quelli di Gennaro Gattuso, in vantag Vai su Facebook

Cannavaro può tornare in Cina, l'indiscrezione dei media: Si è candidato come ct; Ranieri dice no alla nazionale: chi sono adesso i candidati? Calano le quotazioni di Pioli, spuntano anche degli ex campioni del mondo; Nazionale, il nuovo CT degli azzurri secondo i bookmaker: Gattuso rimane in testa. Tutti i possibili candidati alla panchina dell'Italia.

Cannavaro può tornare in Cina, l'indiscrezione dei media: "Si è candidato come ct" - Dopo la salvezza conquistata nel 2024 alla guida dell'Udinese e la breve esperienza come tecnico della Dinamo Zagabria (esonerato lo scorso aprile dopo essere subentrato a dicembre), Fabio ... Segnala corrieredellosport.it

La Cina pensa a Cannavaro, è tra i candidati alla panchina della nazionale - La trattativa con la Federcalcio cinese sarebbe piuttosto concreta, anche se Cannavaro non è l'unico candidato. repubblica.it scrive