Corriere dello Sport | Napoli la scelta in 48 ore

Il Napoli si prepara a fare una mossa decisiva sul mercato in sole 48 ore, puntando a trovare il partner ideale per Romelu Lukaku. La sfida tra Darwin Nuñez e Lorenzo Lucca si gioca tra strategia e intuizione, con un occhio rivolto alle prossime competizioni e un obiettivo chiaro: rafforzare l’attacco per conquistare ogni obiettivo stagionale. La scelta potrebbe cambiare le sorti della stagione partenopea, rendendo questa corsa contro il tempo ancora più affascinante.

Il profilo di Darwin Nuñez (26 anni) è affascinante quanto complesso. Il centravanti uruguaiano, in uscita dal Liverpool, è stato oggetto di una trattativa che il ds Giovanni Manna ha reso concreta dopo vari contatti con Fali Ramadani, intermediario dell'operazione.

