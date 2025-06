Corradi l’accusa alla Serie A | In Premier fanno giocare i 18enni in Italia non è possibile Ai Mondiali ci andremo ma vi spiego i veri problemi

Bernardo Corradi, ex attaccante e ora membro dello staff del Milan, affronta con schiettezza il tema dei giovani in Serie A. Critica l’attuale situazione, evidenziando come l’Italia excelga nel far giocare 18enni in campionato, ma fallisca nel preparare adeguatamente i talenti per i grandi palcoscenici internazionali come i Mondiali. Un’analisi che svela i veri problemi del calcio italiano e propone soluzioni concrete per un futuro più brillante.

Le parole di Bernardo Corradi, ex tecnico delle nazionali giovanili, ora nello staff del Milan, sul problema dei giovani in Serie A L'ex attaccante di Lazio e Chievo, Bernardo Corradi, fresco di nomina nello staff tecnico di Massimiliano Allegri al Milan, spiega in una lunga intervista a Il Messaggero i motivi del suo addio alle

