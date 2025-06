Cornalba risolto il giallo dei 12 incendi in un mese | la piromane è una 60enne del paese

Dopo un mese di misteri e paure, Cornalba può finalmente tirare un sospiro di sollievo: la piromane dei 12 incendi è stata smascherata. La sospettata, una donna 60enne del paese, ha portato alla luce un intreccio di tensioni e segreti che ha sconvolto la comunità. Ora, con il caso risolto, si apre una nuova pagina di serenità per questa splendida località della Val Brembana.

Una dozzina di incendi dolosi in meno di un mese: dal 30 aprile al 24 maggio scorsi. Roghi appiccati non solo in orari serali, ma anche in pieno giorno, a legnaie, porte delle abitazioni, depositi di materiale, in tre strade del centro del piccolo comune di Cornalba, in val Brembana, a 900 metri di altitudine, dove tutti si conoscono. Tra i 300 abitanti un clima di sospetti e preoccupazione, fino alla risoluzione del caso. I carabinieri della stazione di Serina, infatti, hanno identificato e denunciato una 60enne residente in paese ritenuta responsabile dei roghi a ripetizione, sei di una certa entità e altri sei con nulle conseguenze, tutti con innesco rudimentale.