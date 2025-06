Coreve lancia la campagna sul riciclo in vacanza ecco le località campane coinvolte

Se l’estate porta relax e divertimento, CoReVe assicura che anche il riciclo non vada in vacanza. La campagna sul riciclo del vetro coinvolge le meravigliose località campane, dai B&B alle strutture ricettive, promuovendo comportamenti sostenibili tra turisti e residenti. Un’occasione per godersi il mare mantenendo alta l’attenzione all’ambiente: perché il rispetto per la natura si alimenta anche di piccoli gesti quotidiani.

Il riciclo non va in vacanza grazie a CoReVe, Consorzio di Recupero del vetro, che lancia la campagna di sensibilizzazione sul corretto riciclo del vetro di turisti e villeggianti di località balneari e mete turistiche, durante l’estate. La campagna coinvolge Info Point, strutture ricettive, B&B, Hotel bar e ristoranti e attività locali che saranno forniti di cartoline, materiali informativi che illustrano quali sono le regole del riciclo del vetro in quel preciso comune. Spesso, infatti, le modalità di conferimento cambiano di comune in comune, generando confusione nei turisti. Protagonisti della campagna di sensibilizzazione è Pietro il Vetro, una bottiglia riciclata che racconta le sue “vacanze” inviando cartoline vintage dalle principali mete italiane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

