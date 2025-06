Corea del Nord le lacrime di Kim Jong-Un per i soldati | solo 5 bare per quasi 5mila morti in Russia E altri 6mila uomini sono pronti a partire

In un contesto di conflitto e sacrificio, Kim Jong Un si è presentato in lacrime davanti alle bare dei soldati nordcoreani, simboli di un impegno che si traduce in poche bare ma in molte vite perse. Mentre la Russia conta quasi 5.000 vittime e altre migliaia sono pronte a partire, le cerimonie solenni celano forse una strategia di propaganda volta a placare un’opinione pubblica sempre più giovane e disillusa.

Funerali solenni e celebrativi hanno accolto le bare dei soldati nordcoreani, che negli scorsi mesi il leader Kim Jong-Un ha inviato in aiuto alle truppe russe nella regione del Kursk per arginare la controffensiva ucraina. Dei 4.700 caduti, questa la stima fornita da fonti di intelligence, sono comparsi solo quattro o cinque feretri: una chiara mossa di propaganda per placare gli animi di un’opinione pubblica che vede sempre più giovani trascinati verso un fronte lontano migliaia di chilometri. Quella di Pyongyang è stata una cerimonia in pompa magna, con la partecipazione di una delegazione moscovita e con le telecamere che più volte si sono soffermate sulle espressioni commosse – o presunte tali – proprio di Kim Jong-Un. 🔗 Leggi su Open.online

