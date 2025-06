Corde incastrate sul Peralba salvati in extremis due alpinisti friulani

Due alpinisti friulani di 30 anni sono stati salvati in extremis sul Peralba, grazie all’intervento tempestivo dell’elisoccorso regionale e del Soccorso Alpino. Rimasti bloccati durante la discesa lungo la “via della Carie”, le loro corde si erano incastrate nella roccia, mettendo a rischio la loro sicurezza. La prontezza dei soccorritori ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta l’importanza della preparazione e dell’esperienza in montagna. Un miracolo che sottolinea come la prevenzione possa fare la differenza.

Solo il tempestivo intervento dell’elisoccorso regionale e del Soccorso Alpino ha garantito un lieto fine a due alpinisti trentenni, rimasti bloccati durante la discesa lungo la “via della Carie”, nel Gruppo del Peralba. Le corde si erano incastrate nella roccia, impedendo loro di proseguire. I. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: corde - incastrate - peralba - alpinisti

Corde incastrate in parete, soccorsi due alpinisti a Sappada; Tratti in salvo in serata due alpinisti rimasti incrodati nel gruppo del Peralba; Si incastrano le corde, due alpinisti restano bloccati in parete a Sappada: recuperati in elicottero.

Sappada, corde incastrate in parete: recuperati con l’elicottero due giovani alpinisti - SAPPADA (UD) – Si è concluso con esito positivo poco dopo le 20:00 di oggi, domenica 29 giugno 2025, l’intervento per il recupero di due alpinisti rimasti bloccati in parete nel suggestivo Gruppo del ... Come scrive nordest24.it

S'intrecciano le corde e restano bloccati durante la discesa in parete: due alpinisti recuperati dall'elicottero - Le corde s'incastrano durante la discesa e i due alpinisti restano bloccati in parete. Segnala ildolomiti.it