Coppie Omosessuali Spagna 20 anni dopo | quando l’amore vinse i pregiudizi

Vent’anni fa, la Spagna segnava un cambiamento epocale: il 30 giugno 2005, con un voto storico, aprì le porte all’uguaglianza matrimoniale per le coppie omosessuali. Quel giorno non fu solo una conquista legislativa, ma una vittoria per i diritti umani e l’amore libero da pregiudizi. Oggi celebriamo due decadi di progresso, di battaglie vinte e di un Paese che ha dimostrato che l’amore può davvero vincere.

Il 30 giugno 2005 che cambiò tutto. Esattamente vent'anni fa, in una calda giornata di fine giugno, il parlamento spagnolo scriveva una pagina di storia. Con 187 voti favorevoli, 147 contrari e 4 astensioni, la Spagna diventava il terzo paese al mondo – dopo Olanda e Belgio – a riconoscere il matrimonio di coppie omosessuali.

