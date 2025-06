Coppia vip si risposa | romanticismo e sorpresa nel secondo matrimonio

Dopo aver conquistato i cuori di molti, la coppia vip Matteo Riva e Irene Pignieri ha scelto Napoli per un momento di pura magia: il loro rinnovo dei voti nuziali. Un gesto di romanticismo e sorpresa che suggella una storia autentica nata nel reality “Matrimonio a prima vista”. Un evento emozionante che dimostra come l’amore possa rinascere e rafforzarsi, sorprendendo tutti ancora una volta. La loro storia ci insegna che il vero amore merita sempre di essere celebrato.

